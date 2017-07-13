Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Асада

Франция уже не настаивает на уходе сирийского лидера Башара Асада. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Французской Республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были», — сказал Макрон.

Он уточнил, что «уход Асада больше не является необходимым условием для Франции».

Макрон добавил, что в предложенную Францией и США контактную группу, которая займется составлением дорожной карты по будущему Сирии после конфликта, должны войти постоянные члены Совбеза ООН. При этом французский лидер согласился с тем, что участие в переговорах должен принимать и представитель Асада.

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«Мы разделяем желание о том, чтобы в контактную группу вошли постоянные члены Совбеза, заинтересованные участники из региона. И, очевидно, в эти переговоры будет вовлечен представитель Башара Асада. Это позволит нам создать дорожную карту по послевоенному будущему», — сказал президент Франции.

Предыдущая администрация Франции в лице президента Франсуа Олланда настаивала на уходе Асада.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в ходе недавней встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, что судьба Асада находится в руках России. Официально представитель Госдепа отказался комментировать содержание частной беседы двух политиков. При этом он подтвердил приверженность США политическому процессу, «который может определить будущее Сирии». «В конечном счете этот процесс, на наш взгляд, приведет к разрешению статуса Асада», — заявил дипломат.

Ситуация в Сирии обсуждалась на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей 7 июля на саммите G20. Беседа длилась более двух часов. Ранее 8 июля Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.