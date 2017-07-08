Российский лидер рассказал о позиции США по Сирии и будущем Асада

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция США по Сирии стала более прагматичной.Как сообщает в субботу, 8 июля,

РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Российский лидер также отметил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решать народ.

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«Господин [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон — уважаемый человек, орденоносец российский, у него Орден Дружбы, мы его уважаем, но он все-таки не сирийский гражданин, — напомнил Путин, комментируя высказывание дипломата об отсутствии у Асада политического будущего. — А будущее Сирии и будущее президента Асада, как политического деятеля, должен определять сирийский народ».

По словам Путина, в ближайшее время необходимо договориться о границах зон деэскалации в Сирии. «Это кропотливая, нудная, но очень ответственная и важная работа», — объяснил российский президент, добавив, что решения по южным зонам деэскалации уже приняты, и не последнюю роль в этом сыграла позиция США.

Теперь, по мнению российского лидера, важно обеспечить территориальную целостность страны и взаимодействие зон деэскалации с Дамаском.

Ситуациая в Сирии обсуждалась на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей 7 июля на саммите G20. Беседа длилась более двух часов. Ранее 8 июля Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.