Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии

Жертвами конфликта в Сирии с момента его начала в 2011 году стали более 330 тысяч человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека.

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Среди погибших около 100 тысяч — гражданские лица, в том числе более 18 тысяч детей и 11,5 тысячи женщин. Правительственные силы и их союзники потеряли убитыми около 117 тысяч военнослужащих и ополченцев.

Общее число погибших бойцов вооруженной сирийской оппозиции, участников различных террористических группировок и иностранных наемников составило около 115 тысяч человек.

23 мая сообщалось, что в период с 23 апреля по 23 мая этого года в Сирии зафиксировано рекордное число жертв авиаударов возглавляемой США коалиции среди мирного населения. По информации правозащитников Сирийской обсерватории по правам человека, всего за месяц погибли 255 человек, среди них 44 ребенка и 36 женщин.