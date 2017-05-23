Правозащитники заявили о рекордном числе жертв среди сирийцев от ударов коалиции

В период с 23 апреля по 23 мая этого года в Сирии зафиксировано рекордное число жертв среди мирного населения, погибших в результате ударов авиации возглавляемой США коалиции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека.

По информации правозащитников, всего за месяц погибли 255 человек. Среди них 44 ребенка и 36 женщин. Как утверждают активисты, это число жертв является самым большим за все время действий авиации коалиции, с момента начала операции в 2014 году.

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30 апреля объединенное командования операции «Непоколебимая решимость» признало гибель в Ираке и Сирии 352 гражданских лиц. «Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц в результате попыток коалиции победить террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и всем пострадавшим», — говорилось в специальном заявлении.

В марте Сирийская обсерватория по правам человека в марте заявила, что от бомб и ракет коалиции, возглавляемой США, за последний месяц погибли больше мирных сирийцев, чем от рук «коалиции, возглавляемой Россией» или боевиков ИГ.