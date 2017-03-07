Силовые структуры
 

В Минобороны прокомментировали данные об убитом снайпером в Сирии россиянине

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Житель Челябинской области Иван Слышкин, который погиб в Сирии от снайперской пули, проходил срочную службу в Вооруженных силах России, после чего в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 6 марта, сообщает «Коммерсантъ».

В военном комиссариате Челябинской области уточнили, что Слышкин не числится в составе действующих военнослужащих, а на территории Арабской Республики находился как гражданское лицо. «До 2015 года он служил в МВД, был уволен по несоблюдению условий контракта, затем встал на воинский учет в городе Озерске как солдат запаса. Мы не располагаем данными о том, как он попал в Сирию. Добровольцем его никто никуда не отправлял»,— сообщил начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев.

Близкие погибшего, в свою очередь, рассказали изданию, что Слышкина в Сирию отправила частная военная компания. По словам его знакомых, он находился с января и должен был вернуться в апреле. Это была уже вторая подобная командировка россиянина: до этого он побывал в Сирии в 2016 году. В этот раз, отметили в окружении Слышкина, он отправился в Арабскую республику, чтобы заработать на свадьбу.

По информации близких погибшего, Слышкин вырос в поселке Татыш, увлекался кикбоксингом. Во время срочной военной службы побывал в Чечне и получил несколько наград: «За мужество», «За отвагу», «За службу на Северном Кавказе».

Ранее 6 марта интернет-издание Znak.com написало о том, что в Озерске (Челябинская область) состоялись похороны 23-летнего Ивана Слышкина, погибшего при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии. В него попала снайперская пуля. Судя по фотографии надгробного камня, дата смерти — 12 февраля. В Кремле заявили, что не располагают подобной информацией и посоветовали обратиться в Министерство обороны.

Также в понедельник в Нижнем Новгороде состоялись похороны военнослужащего контрактной службы Артема Горбунова, который погиб 2 марта в районе города Пальмира. Он умер при попытке прорыва боевиков через позиции сирийской армии, где находились военные советники из России. Горбунов представлен к государственной награде посмертно. 24-летний мужчина стал 28-м российским военным, чью гибель в Сирии Минобороны официально признало.

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