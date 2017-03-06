Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о еще одном погибшем в Сирии военном

В Кремле не располагают информацией о гибели российского военнослужащего в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае за комментарием относительно этой публикации лучше обращаться в министерство обороны», — сказал чиновник, которого попросили отреагировать на материал Znak.com.

Ранее в понедельник, 6 марта, это интернет-издание написало о том, что в Озерске (Челябинская область) состоялись похороны 23-летнего Ивана Слышкина, погибшего при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии. В него попала снайперская пуля. Судя по фотографии надгробного камня, дата смерти — 12 февраля.

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Как отмечает Znak, во время срочной службы в вооруженных силах в начале 2010-х Слышкин выполнял воинский долг в Чеченской Республике, имел боевые награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что Сирии тяжелые ранения получил начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин. Он находится в Москве в госпитале имени Бурденко. Медики заверяют, что «прямая угроза его жизни отсутствует», сообщает газета «Коммерсантъ», которая также выяснила подробности случившегося.

За время воздушной операции против боевиков в Сирии, которую Москва начала осенью 2015 года, погибли 27 российских военнослужащих (официально признанные потери).