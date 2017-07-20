Минобороны ответило на данные «Яблока» о 140 миллиардах на операцию в Сирии

В Минобороны прокомментировали статью «Ведомостей», в которой приводилась оценка партией «Яблоко» бюджетных расходов на операцию в Сирии. Заявление представителя военного ведомства Игоря Конашенкова цитирует ТАСС.

По словам генерал-майора, затраты на сирийскую кампанию не превышают сметы Минобороны на «текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск».

Конашенков отметил, что в ведомстве не смогли определить «хотя бы контуры методики», которой пользовались в «Яблоке», делая выводы «о якобы громадных расходах России на операцию» в Сирии. Представитель министерства также назвал указанные в статье суммы невероятными и взятыми с потолка.

«В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов», — заключил генерал.

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Материал «Ведомостей» был опубликован 20 июля. В нем говорится, что, по расчетам «Яблока», к середине июля 2017 года расходы бюджета на военную операцию в Сирии, начатую 30 сентября 2015-го, могли достигнуть 108-140,4 миллиарда рублей. При этом в партии опирались на цифры, озвученные в марте 2016-го президентом России Владимиром Путиным, который оценил основную часть затрат на кампанию в 33 миллиарда рублей.

«Исходя из этих данных, стоимость одного дня сирийской операции составляет 156 миллионов рублей (...). Партийцы учли примерные затраты на боевые вылеты авиации, запуски крылатых ракет "Калибр", ущерб от потерь военной техники, выплаты военным и семьям погибших, а также расходы на питание военнослужащих», — пишет газета.

В декабре 2015-го Путин говорил, что затраты на операцию в Сирии не представляют собой «какой бы то ни было серьезной нагрузки на бюджет», а марте 2016-го он заявлял, что основная часть расходов — была заложена в бюджет Минобороны 2015 года на проведение учений и боевую подготовку. «Мы просто перенацелили эти ресурсы на обеспечение группировки в Сирии», — пояснял он.

