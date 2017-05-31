Путину доложили об успешных ударах по ИГ в Сирии

Минобороны России отчиталось перед президентом Владимиром Путиным об успешных ракетных ударах по террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 31 мая. Его слова приводит ТАСС.

Президенту доложили об успешных пусках поздним вечером накануне. «[Министр обороны Сергей] Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет "Калибр", произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ на территории Сирии», — сказал официальный представитель Кремля.

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Пуски были произведены фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России. В результаты все цели — укрытия боевиков в районе восточнее Пальмиры — были поражены, заявили в Минобороны. Как сообщалось ранее в среду, обстрелу подверглась в том числе переброшенная из Ракки тяжелая техника.

12 апреля Владимир Путин заявил, что действия военнослужащих России в Сирии призваны не допустить возвращения террористов на российскую территорию.

В сентябре 2015 года по официальной просьбе Дамаска Россия начала в Сирии операцию по уничтожению боевиков ИГ. В марте 2016-го российский президент Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач.