Путин обозначил главную цель пребывания российских военных в Сирии

Действия военнослужащих России в Сирии призваны не допустить возвращения террористов на российскую территорию. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24», опубликованном в среду, 12 апреля.

«Наши военнослужащие, группировка наша, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, именно для того, чтобы сюда никто не смог вернуться», — сказал он.

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Глава государства отметил, что редкие случаи возвращения боевиков в Россию подтверждают, что «мы сделали правильный выбор».

В интервью президент также заявил, что допускает отмену решений о предоставлении российского гражданства причастным к терроризму лицам. По его словам, соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение с юристами.

Кроме того, Путин обвинил союзников Вашингтона в бездумной поддержке ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат. Он подчеркнул, что доказательств о применении правительственными войсками Сирии химоружия, ставшего причиной для удара, не представлено, в то время как нарушение международного права Соединенными Штатами — «очевидный факт».

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска, после чего включилась в борьбу с террористическими группировками.