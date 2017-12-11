Путин рассказал о будущем российских войск в Сирии

Два пункта базирования российских войск будут действовать в Сирии на постоянной основе — в Тартусе и Хмеймиме. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время визита в страну, передает РИА Новости.

Путин также отметил, что в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон.

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По словам главы государства, ВКС России справились с миссией в республике. «Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, — в целом решена, решена блестяще», — сказал Путин во время посещения Хмеймима.

Ранее Путин приказал вывести войска из Сирии. Сенатор Виктор Озеров заявил, что это можно сделать «за недели или даже дни».

6 декабря Москва объявила о полном освобождении Сирии от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). ВКС были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска.