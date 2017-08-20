Евкуров отказался создавать в Ингушетии полицию нравов

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал идею создания в республики структуры, которая бы регламентировала внешний вид и поведение молодых людей. Об этом сообщается на сайте Республики Ингушетия.

Во время встречи главы региона с молодежью, один из активистов предложил Евкурову создать полицию нравов, которая, по его мнению, «будет регламентировать одежду и поведение молодых людей».

«Глава эту идею о полиции нравов не поддержал, он считает, что это в первую очередь вопрос воспитания в семье. Но при этом он отметил, что органы местного самоуправления могут корректно решать подобные вопросы, если они становятся актуальными», — говорится в сообщении ингушских властей.

«Нет необходимости создавать полицию нравов, у нас есть прекрасные традиции и обычаи. Все зависит от атмосферы в семье. Целью семейного воспитания должно стать формирование таких качеств, которые помогут молодому человеку достойно преодолеть сложности и преграды, встречающиеся на тернистом жизненном пути, соблюдать обычаи предков, следить за внешним видом, не совершать общественно порицаемых действий», — процитировала «Интерфаксу» слова Евкурова его пресс-служба.

Встреча главы Ингушетии с молодежью прошла в субботу, 19 августа, в селе Мужичи Сунженского района республики.

