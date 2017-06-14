Глава Ингушетии анонсировал строительство самого крупного стадиона в республике

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров утвердил проект строительства самого крупного в регионе стадиона с футбольной ареной. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Рассмотрели несколько архитектурно-градостроительных решений будущего стадиона с футбольной ареной на 15 тысяч мест в Магасе. Предпочтение отдал наиболее современному проекту», — заявил Евкуров.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2016 года, население Магаса составляло 6880 человек.

По информации «Интерфакса», новый стадион в Магасе, строительство которого начнется в ближайшее время, претендует на статус крупнейшего в регионе. Там будут созданы условия для проведения массовых спортивных мероприятий, а также государственных акций.