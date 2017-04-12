В Ингушетии возбудили дело после похищения невесты односельчанином в третий раз

В Ингушетии возбудили уголовное дело после похищения 19-летней девушки с целью женитьбы. Об этом в среду, 12 апреля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, днем 8 апреля группа из не менее, чем из пяти человек, проникла в домовладение в селении Кантышево и с применением насилия похитила местную жительницу. Где в настоящее время находится девушка, до сих пор не известно.

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Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия») и пункта «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»). Установлена личность одного из подозреваемых, он объявлен в розыск.

11 апреля глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил разобраться с данным случаем, сообщается на сайте республики. «Мы должны искоренить подобные действия, которые противоречат нормам Ислама, нашим традициям и адатам (обычаям, древним законам на Северном Кавказе — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал Евкуров.

На совещании с главой республики утверждалось, что при похищении девушки односельчанином ее мать и брат получили значительные телесные повреждения, им пришлось обратиться за медицинской помощью. Отмечается, что данный мужчина ранее уже дважды (в октябре 2016 года и марте 2017 года) похищал эту девушку для заключения брака.

Традиция похищать невест существует во многих республиках Северного Кавказа. В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике удалось полностью изжить данный обычай.