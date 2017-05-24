Власти Ингушетии решили угодить туристам и отказались класть асфальт

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что власти региона не будут переводить туристическую отрасль на европейские стандарты, в частности класть асфальт, ради самих же путешественников. Об этом в среду, 24 мая, сообщает РИА Новости.

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Как пояснил чиновник, в республике отказались от такой идеи, «потому что для туристов первозданность природы более привлекательна, чем европейский стиль».

Евкуров рассказал, что регион наращивает свой потенциал для отдыха за счет введения новых памятников культуры. Он добавил, что в Ингушетии на постоянной основе действует более 20 туристических маршрутов. Некоторые из них продуманы окончательно, другие требует доработки, отметил Евкуров.

Глава Ингушетии также признал, что в регионе недостаточно высок уровень сервиса в сфере обслуживания, и выразил надежду на то, что со временем эта ситуация изменится.

По данным республиканского комитета по туризму, в 2016 году в регионе побывали более 40 тысяч путешественников. Это более чем в 14 раз превысило аналогичные показатели 2010 года.