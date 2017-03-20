Россия задумалась об упрощении визового режима на Кавказе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение министерствам до начала лета проработать вопрос о выдаче иностранным туристам в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) электронных виз. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщается на сайте правительства.

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Такая задача возложена на МИД России и его руководителя Сергея Лаврова, а также на МВД, Минкомсвязь, Минкультуры, Минкавказа и ФСБ. Поручение нужно выполнить до 1 июня.

Кроме того, Медведев обязал Минкультуры, Ростуризм и другие министерства и ведомства до 1 декабря разработать и внести в правительство стратегию развития туризма на Северном Кавказе до 2033 года.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон об облегченном режиме въезда в страну через свободный порт Владивосток для зарубежных граждан. Документ позволяет иностранцам оформлять бесплатные электронные визы сроком действия до восьми дней.

Прибывающие в Санкт-Петербург на круизных судах иностранные туристы в настоящее время могут находиться там без виз в течение 72 часов.

