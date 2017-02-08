Власти Египта решили ввести электронные въездные визы

Власти Египта намерены пересмотреть законодательную базу всех структур, которые задействованы в туристической сфере, и привести ее в соответствие с мировыми стандартами туристической индустрии. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси на первом заседании Высшего совета по туризму, передает ТАСС.

На совещании, в частности, рассмотрели вопрос «развития механизмов использования электронных въездных виз в Египет», а также высказали предложение определить возможности присоединения Египта к политике открытого неба с целью «стимулирования полетов в страну частных авиакомпаний». Кроме того, было рекомендовано уделить особое внимание распространению религиозного и лечебного туризма.

Предложения о въездных документах должны быть представлены главе государства до мая текущего года, остальные — на месяц позже.

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7 февраля сообщалось, что Россия на непродолжительное время отложила возобновление авиасообщения с Египтом. По информации источника «Интерфакса», недавняя проверка российскими экспертами мер безопасности в аэропорту Каира выявила ряд недочетов.

Ранее стало известно, что поток путешественников в республику в 2016 году упал почти на 50 процентов.

Осенью 2015 года лайнер Airbus A321 компании «Когалымавиа» разбился на Синайском полуострове в результате теракта. На борту самолета находились 224 человека, преимущественно россияне. В связи с этим Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в аэропортах Египта.