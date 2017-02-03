Турпоток в Египет упал почти вдвое

В 2016 году в Египте побывали в общей сложности 5,3 миллиона иностранных путешественников, что на 43 процента меньше, чем в 2015-м. Об этом пишет местная газета Daily News Egypt.

Из-за падения турпотока количество машин, используемых для перевозки зарубежных гостей, сократилось почти в два раза, до 1,6 тысячи единиц техники.

Материалы по теме Египет не вернуть Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года

У многих туристических компаний Египта нет средств на закупку и ремонт транспорта. Общий объем инвестиций в перевозки в местной индустрии путешествий снизился в 2016 году на более чем на 80 процентов по сравнению с 2015-м.

Представитель Палаты туристических компаний и агентств Египта заявил, что рынок надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией и возвращение российских отдыхающих. Это даст возможность турфирмам обновить транспортный парк, полагает он.

В конце января появилась информация, что авиарейсы между Россией и Египтом могут быть открыты 23 февраля. Однако в российском Министерстве транспорта опровергли эти предположения.

В августе 2016 года стало известно о закрытии более 200 египетских отелей из-за снижения туристической активности.

Регулярные рейсы между Арабской Республикой и Россией были приостановлены осенью 2015 года после крушения самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера находились 224 человека (в основном россияне). После этого Москва также потребовала усилить меры безопасности в египетских аэропортах.

