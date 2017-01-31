СМИ назвали предполагаемую дату первого рейса в Египет

Авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено 23 февраля. Об этом во вторник, 31 января, пишет газета «Известия».

Как рассказал изданию источник в российских дипломатических кругах, рейсы будут открыты после контрольных проверок мер безопасности в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады 8-9 февраля.

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При этом в воздушной гавани Каира уже все готово к приему российских граждан. «На данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения между странами», — подчеркнул собеседник газеты.

По его словам, сразу после проверки Минтранс выступит с официальным заявлением. Собеседник издания заметил, что в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха провели всю необходимую работу, в частности подготовили отдельные терминалы для граждан России.

В Минтрансе подтвердили, что аэропорт столицы Арабской Республики готов к приему российских туристов. Однако дату полетов в ведомстве назвать не смогли, так как это решение принимается правительством.

Ранее в январе знакомый с ситуацией источник рассказал журналистам, что первый с осени 2015 года рейс в Египет может быть выполнен в первой половине февраля. Конкретных дат он не назвал.

В октябре 2015 года самолет, на борту которого находились более 200 человек (в основном россияне), разбился над Синайским полуостровом в результате теракта. После этого Москва приостановила авиасообщение с Египтом и потребовала усилить меры безопасности в местных аэропортах. В 2016 году российские специалисты несколько раз проверяли воздушные гавани Арабской Республики.