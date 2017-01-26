СМИ спрогнозировали сроки первого рейса из России в Египет

Первый с осени 2015 года авиарейс из России в Египет может быть выполнен в первой половине февраля. Об этом в четверг, 26 января, «Интерфаксу» заявил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, пассажирский лайнер вылетит из Москвы в Каир. «Если не будет выявлено новых замечаний к мерам безопасности в аэропорту Каира, то первый рейс может отправиться уже до середины февраля», — отметил он.

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В субботу, 21 января, министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что его ведомство направило в правительство предложение разрешить перелеты по маршруту Москва — Каир. Днем ранее появилась информация, что воздушное сообщение между Россией и Египтом может быть восстановлено в течение месяца.

В декабре 2016 года российский президент Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси по меньшей мере два раза говорили о возможности возобновления рейсов между двумя странами.

В октябре 2015 года самолет, на борту которого находились более 200 человек (в основном россияне), разбился над Синайским полуостровом в Египте. Причиной крушения стал теракт.

После этого Москва приостановила авиасообщение с Арабской Республикой и потребовала усилить меры безопасности в местных аэропортах. В 2016 году российские специалисты несколько раз проверяли египетские воздушные гавани.

