СМИ анонсировали восстановление авиасообщения с Египтом в течение месяца

Регулярные авиарейсы между Россией и Египтом могут быть возобновлены в течение месяца. Об этом в пятницу, 20 января, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, сначала российские самолеты отправятся в Каир. «В зависимости от готовности безопасно принять и обслуживать российских туристов в дальнейшем будет возобновляться поэтапно авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом», — добавил он.

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Источник также рассказал, что вслед за регулярными рейсами будут восстановлены и чартеры в Арабскую Республику.

В декабре 2016 года российский президент Владимир Путин по меньшей мере два раза обсуждал со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси планы возобновления авиасообщения между двумя странами.

В том же месяце министр транспорта России Максим Соколов высказал мнение, что регулярные рейсы в Египет могут быть открыты в январе 2017 года.

В октябре 2015-го пассажирский самолет разбился в небе над Синайским полуостровом в результате теракта. На борту лайнера находились 224 человека, большинство из которых были гражданами России.

После этого Москва приостановила регулярные рейсы в Египет, а также потребовала усилить меры авиационной безопасности в Арабской Республике. В 2016 году российские эксперты несколько раз ездили в эту страну для проверки местных аэропортов.