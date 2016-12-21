Путин обсудил с президентом Египта возобновление авиасообщения

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ряд вопросов, включая возможность возобновления регулярного авиасообщения с Арабской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран отметили результаты совместной работы российских и египетских экспертов в области авиационной безопасности и представителей спецслужб, «дающие основания для возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром».

Кроме того, президенты России и Египта обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, в том числе урегулирование кризисов в Сирии и Ливии. Фаттах ас-Сиси также выразил соболезнования в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова.

21 ноября в СМИ появилась информация, что в начале 2017 года регулярное авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться начиная с полетов из российской столицы в Каир. Источник «Интерфакса» рассказал, что позднее могут быть открыты рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В свою очередь туроператоры ожидают возобновления полетов чартеров в Египет не раньше весны 2017 года.

Россия приостановила воздушное сообщение с Египтом после катастрофы самолета в небе над Синайским полуостровом осенью 2015 года. Лайнер, на борту которого находились более 200 человек (в основном россияне), разбился в результате теракта. После этого Москва также потребовала усилить меры безопасности в авиагаванях Арабской Республики.

