Названы вероятные сроки возобновления прямого авиасообщения с Египтом

Министр транспорта России рассказал, что прямое авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в январе 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром», — заявил он.

Ранее во вторник, 27 декабря, сообщалось, что до конца года Минтранс еще раз проверит новый терминал аэропорта египетской столицы. Отмечалось, что по итогам инспекции будет сформирован отчет о выполненных Каиром требованиях авиационной безопасности.

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Начало 2017 года уже называлось СМИ как время вероятного возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром. Новый терминал в аэропорту египетской столицы, в котором планируется обслуживать российских пассажиров, заработал в тестовом режиме в сентябре.

На данный момент добраться в Египет из России можно лишь с пересадкой. Рейсы осуществляются со стыковкой в Бахрейне, Афинах, Риме, Стамбуле, Цюрихе и других городах. Время в пути составляет около 10-12 часов, стоимость билетов начинается с 16 тысяч рублей.

Москва приостановила авиасообщение с Египтом, а также потребовала усилить меры авиационной безопасности в Арабской Республике после крушения лайнера осенью 2015 года. Тогда самолет, на борту которого находились 224 человека (преимущественно россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта.