Минтранс России перепроверит аэропорт Каира до конца года

Российские эксперты во вторник, 27 декабря, прибудут в Каир для проверки нового терминала аэропорта египетской столицы. Об этом «Интерфаксу» заявил источник в Министерстве транспорта России.

По словам собеседника агентства, Египет несколькими днями ранее по дипломатическим каналам пригласил специалистов для инспекции. Российская делегация должна вернуться на родину 30 декабря.

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«По итогам проверки будет сформирован отчет о выполненных египетской стороной требованиях авиационной безопасности», — резюмировал источник.

Ранее во вторник в парламенте Египта рассказали, что соглашение между двумя странами по безопасности готово к подписанию представителями Каира. Осведомленный источник добавил, что власти Арабской Республики ждут прибытия комиссии из России в ближайшее время.

В ноябре появилась информация о том, что воздушное сообщение между двумя государствами может возобновиться в начале 2017 года. Сначала рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир, а затем и в другие города страны.

Новый терминал в аэропорту египетской столицы, в котором планируется обслуживать российских пассажиров, заработал в тестовом режиме в сентябре.

Москва приостановила авиасообщение с Египтом, а также потребовала усилить меры авиационной безопасности в Арабской Республике после крушения лайнера осенью 2015 года. Тогда самолет, на борту которого находились 224 человека (преимущественно россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта.

