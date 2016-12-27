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Минтранс России перепроверит аэропорт Каира до конца года

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Российские эксперты во вторник, 27 декабря, прибудут в Каир для проверки нового терминала аэропорта египетской столицы. Об этом «Интерфаксу» заявил источник в Министерстве транспорта России.

По словам собеседника агентства, Египет несколькими днями ранее по дипломатическим каналам пригласил специалистов для инспекции. Российская делегация должна вернуться на родину 30 декабря.

«По итогам проверки будет сформирован отчет о выполненных египетской стороной требованиях авиационной безопасности», — резюмировал источник.

Ранее во вторник в парламенте Египта рассказали, что соглашение между двумя странами по безопасности готово к подписанию представителями Каира. Осведомленный источник добавил, что власти Арабской Республики ждут прибытия комиссии из России в ближайшее время.

В ноябре появилась информация о том, что воздушное сообщение между двумя государствами может возобновиться в начале 2017 года. Сначала рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир, а затем и в другие города страны.

Новый терминал в аэропорту египетской столицы, в котором планируется обслуживать российских пассажиров, заработал в тестовом режиме в сентябре.

Москва приостановила авиасообщение с Египтом, а также потребовала усилить меры авиационной безопасности в Арабской Республике после крушения лайнера осенью 2015 года. Тогда самолет, на борту которого находились 224 человека (преимущественно россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта.

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