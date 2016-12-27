Источник сообщил о подготовке Египтом соглашения с Россией по авиабезопасности

Российско-египетское соглашение по авиабезопасности готово к подписанию представителями Каира. Об этом во вторник, 27 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте Египта.

По его словам, специалистов из РФ пригласят ознакомиться с мерами безопасности в египетских аэропортах и подготовить соглашение к подписанию российской стороной. Как подчеркнул собеседник информагентства, прибытие комиссии ожидается в ближайшие дни.

В конце ноября глава минтранса РФ Максим Соколов объявил, что российская сторона направила в Каир материалы касательно межправительственного соглашения по авиабезопасности, и теперь ожидает ответа и согласования. Осведомленный источник сообщил информагентству, что документ изучается профильным египетским ведомством.

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Ранее Россия заявила, что для возобновления авиасообщения Египет должен обеспечить безопасность в своих аэропортах, в частности установить автоматическую систему биометрического доступа сотрудников, наладить видеонаблюдение по периметру аэровокзальных комплексов, организовать спецзоны предполетного досмотра пассажиров и обеспечить дополнительный досмотр и мер безопасности непосредственно при выходе из гейтов к самолетам в «чистой» зоне.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после крушения российского пассажирского авиалайнера на Синайском полуострове 30 октября 2015 года. На его борту находились 224 человека, все они погибли. В качестве основной версии рассматривается взрыв, следствие пока не окончен.