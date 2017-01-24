Интерес российских туристов к Египту упал более чем наполовину

Спрос россиян на перелеты в Египет резко упал в 2016 году. Об этом представители туристического сервиса momondo рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Число поисковых запросов на авиабилеты из России в Арабскую Республику на портале снизилось на 54 процента в сравнении с 2015 годом.

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В составленном экспертами momondo рейтинге популярных у россиян туристических направлений Египет в 2016 году занял 31 строчку. В 2015 году он находился на 18-й позиции.

Кроме того, в 2016 году интерес к путешествиям в Каир упал всего на один процент. Популярность Хургады и Шарм-эль-Шейха снизилась на 52 и 68 процентов соответственно.

Специалисты также отмечают рост интереса россиян к перелетам в израильский город Эйлат на Красном море, который расположен недалеко от границы с Египтом. Количество запросов на авиабилеты на этот курорт увеличилось на 20 процентов в 2016 году.

В пятницу, 20 января, появилась информация о возможном восстановлении авиасообщения между Россией и Арабской Республикой в течение месяца. Как заявил знакомый с ситуацией источник, вначале российские лайнеры отправятся в Каир.

В октябре 2015-го пассажирский самолет разбился в небе над Синайским полуостровом в результате теракта. На борту воздушного судна находились 224 человека (в основном россияне). После этого Москва приостановила регулярные рейсы в Египет, а также потребовала усилить меры авиационной безопасности в Арабской Республике.