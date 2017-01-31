Минтранс опроверг информацию СМИ о сроках возобновления полетов в Египет

Сроки открытия авиарейсов в Египет пока не определены. Об этом РИА Новости во вторник, 31 января, сообщили в Министерстве транспорта России.

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Как рассказал представитель ведомства, чиновники направили в правительство отчет о проверке российскими экспертами аэропорта Каира. Аналогичные документы по авиагаваням Хургады и Шарм-эль-Шейха находятся в процессе подготовки, добавили в Минтрансе.

Ранее во вторник газета «Известия» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах написала, что рейсы в Египет могут быть открыты 23 февраля. Первое время полеты будут выполняться в Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду, добавил собеседник издания.

Осенью 2015 года самолет, на борту которого находились 224 человека (в основном российские граждане), разбился на Синайском полуострове в Египте в результате теракта.

После этого Москва приостановила воздушное сообщение между двумя странами и потребовала усилить меры безопасности в авиагаванях Арабской Республики. В 2016 году эксперты из России несколько раз побывали в Египте для проверки местных аэропортов.