СМИ узнали о решении отложить открытие рейсов в Египет

Россия на непродолжительное время отложила возобновление авиасообщения с Египтом. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, российские эксперты на минувшей неделе проверили готовность нового терминала в аэропорту Каира к приему туристов из России. По его словам, инспекция носила комплексный характер, с использованием различных спецсредств.

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«Специалисты сделали выводы, что в настоящее время в аэропорту Каира не в полной мере выполнены все замечания и требования к организации безопасности, что были ранее озвучены российской стороной», — сказал он. Поэтому в ближайшие дни возобновления авиасообщения с Египетом не произойдет, пояснил источник.

Он добавил, что в Каире тем не менее надеются в скором будущем устранить все недоработки и открыть воздушную гавань для российских туристов.

В конце января СМИ писали о возможном восстановлении авиасообщения с Арабской Республикой 23 февраля. Но в Министерстве транспорта России эту информацию не подтвердили.

В августе 2016 года стало известно о планах египетских властей предоставить новый терминал в аэропорту Каира для приема российских туристов.

Осенью 2015 года лайнер Airbus A321 компании «Когалымавиа» разбился на Синайском полуострове в результате теракта. На борту самолета находились 224 человека, преимущественно россияне. В связи с этим Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в аэропортах Египта.