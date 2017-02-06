Россияне откажутся от забронированных туров ради Египта

Большинство российских туристов в ходе опроса заявили о готовности поменять планы на отдых в случае возобновления авиарейсов в Египет. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Turizm.ru.

По результатам исследования, проведенного порталом, выяснилось, что 63 процента респондентов отказались бы от забронированного ранее тура, чтобы поехать в эту страну.

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Почти треть участников опроса не намерены менять свои планы из-за Египта. Кроме того, 18 процентов опрошенных отметили, что говорить о его посещении пока что рано.

Ранее стало известно, что поток путешественников в республику упал почти на 50 процентов в 2016 году.

В конце января в СМИ появились предположения о возможном открытии рейсов в Египет 23 февраля. Однако в Министерстве транспорта России эту информацию опровергли.

Осенью 2015 года на Синайском полуострове в результате теракта разбился пассажирский самолет. На его борту находились 224 человека, большинство из которых были российскими гражданами. После этого Москва приостановила воздушное сообщение с Египтом и потребовала усилить меры авиационной безопасности в стране. В 2016 году российские эксперты несколько раз посещали республику для проверки аэропортов.