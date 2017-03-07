Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме в свободном порту Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал закон об облегченном режиме въезда в страну через свободный порт Владивосток для зарубежных граждан. Соответствующий документ во вторник, 7 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

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Новый закон разрешает иностранцам, прибывающим в данный регион Приморья, получать бесплатные электронные визы. Оформившие такое разрешение на въезд зарубежные гости могут находиться в России восемь дней.

В начале марта член Совета Федерации Игорь Фомин рассказал, что подобный режим посещения будет действовать для граждан нескольких десятков стран. Список этих государств сформирует российское правительство, добавил сенатор.

Закон «О свободном порте Владивосток» вступил в силу в октябре 2015 года. Согласно документу, в 15 районах Приморья, граничащих с Китаем, Кореей и Японией, были введены особые режимы таможенного и налогового регулирования.

