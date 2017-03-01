Сенатор заявил об облегчении визового режима для иностранцев в портах Приморья

Граждане нескольких десятков стран, прибывающие в порты Приморья, смогут получить бесплатные электронные визы, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Об этом в среду, 1 марта, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Глава экспертного совета по туризму при комитете Совфеда добавил, что список этих стран будет сформирован правительством. «Его пока нет, но, как я знаю, речь идет о десятках государств. Не об одном-двух», — подчеркнул сенатор.

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Фомин также рассказал, что облегченный порядок въезда планируется реализовать в самом Владивостоке до 1 августа 2017 года, а на территории свободного порта Владивосток — до 1 февраля 2018 года. Сенатор полагает, что это нововведение в разы увеличит турпоток в Россию.

Ранее в среду Совфед одобрил закон об облегченном порядке въезда для иностранцев в свободный порт Владивосток. Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, документ устанавливает упрощенную схему оформления однократных деловых и туристических виз для граждан, прибывающих в Россию через пункты пропуска в этом регионе.

Получившие такое разрешение на въезд иностранцы смогут находиться на территории страны восемь дней. За оформление подобных виз консульский сбор не взимается. Получить электронную визу зарубежный гость может на сайте МИД России, пояснила сенатор Людмила Бокова. Сделать это он должен не позднее, чем за четыре дня до прибытия, передает ТАСС.

Закон «О свободном порте Владивосток» вступил в силу в октябре 2015 года. Он предусматривает введение особых режимов таможенного и налогового регулирования. Зона свободного порта охватывает 15 районов Приморья.