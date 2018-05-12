Взявшего росгвардейца на руки москвича оставили на свободе

Молодой человек, который на руках пронес сотрудника Росгвардии по станции московского метро, отпущен под подписку о невыезде. Об этом в субботу, 12 мая, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Как отмечается в сообщении, нарушителем оказался 27-летний безработный из Москвы. Его уже допросил следователь.

11 мая в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пассажир столичной подземки поднимает росгвардейца и несет его по станции «Сухаревская». По версии следствия, таким образом молодой человек хотел «воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании».

В результате против мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи намеревались ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

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