Определена цена укуса полицейского

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Максуджону Сатторову, укусившему полицейского во время проверки документов. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем «ТамТам»-канале.

Мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Суд назначил ему штраф в 20 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что 19 ноября прошлого года Сатторов отказался от проверки документов и укусил за кисть правой руки сотрудника патрульно-постовой службы. Здоровью полицейского не было причинено вреда.

14 февраля сообщалось о задержании пьяного студента из Эфиопии, который пытался пробраться в одно из общежитий Волгограда. Молодой человек нецензурно ругался, укусил бойца Росгвардии, а затем ногой ударил кузов служебного автомобиля, оставив на нем вмятину. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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