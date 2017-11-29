Пьяные супруги избили и покусали полицейских за отказ подвезти до дома

В Смоленске 28-летнюю местную жительницу и ее 35-летнего супруга заподозрили в том, что они напали на полицейских за отказ использовать служебный автомобиль в качестве такси. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«По предварительным данным, 29 октября семейная пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из магазинов Смоленска, устроила словесный конфликт. Прибывшим по вызову сотрудниками полиции удалось урегулировать конфликт на месте, в связи с чем мужчине и женщине предложено было пойти домой», — говорится в сообщении.

После этого подозреваемые потребовали от полицейских отвезти их на машине. Получив отказ, семейная пара отправилась в отдел полиции жаловаться на действия стражей порядка, которые отказались использовать служебный автомобиль в качестве такси.

«Находясь в УМВД России по городу Смоленску, женщина стала вести себя неадекватно, она укусила участкового уполномоченного полиции за руку, а двум сотрудникам патрульно-постовой службы нанесла удары рукой и ногой в лицо и по голове. (...) Супруг (...) также нанес несколько ударов представителям власти», — отметили в региональном управлении СКР.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).