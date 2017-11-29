Уральский рецидивист побил прибывшую по вызову женщину-полицейского

Житель поселка Верхнее Дуброво на Урале побил женщину-участковую. Об этом говорится на сайте прокуратуры Свердловской области в среду, 29 ноября.

Инцидент произошел еще 14 октября, однако о нем стало известно только сейчас. Участковая получила сообщение от дежурного о том, что местный житель Алексей Кольцов высказывает угрозы в адрес местной жительницы. Сотрудница полиции прибыла на место, потребовала у дебошира личные документы и объяснения. Однако мужчина ответил участковой ударом локтем в грудь. При этом он был пьян.

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«Белоярский районный суд, учитывая рецидив преступления, назначил Кольцову наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в тексте. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

С чем связана его прежняя судимость, в прокуратуре не уточняют. Уральца также обязали выплатить пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда участковой.

В ноябре фигурант дела о незаконной банковской деятельности кредитной организации «Гефест» оскорбил и избил одного из сотрудников полиции, проводившего обыск в его квартире. По данному факту началось уголовное производство.