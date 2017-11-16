Владелец петербургского банка жестоко избил следователя во время обыска

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против бенефициара банка «Гефест» Вячеслава Ананских, после того как он избил во время обыска сотрудника следственно-оперативной группы. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 ноября.

Расследование ведется по статьям 318 и 319 УК РФ («Применение насилия и оскорбление представителя власти»).

По данным СК, 9 ноября по месту проживания бизнесмена проходил обыск в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности его кредитной организации. «Он в присутствии понятых и других участников на протяжении всего следственного действия нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя, а также высказывал в их адрес угрозы об увольнении», — сообщили в СК. Не ограничившись словесными угрозами, Ананских побил одного из сыщиков, в результате чего потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

5 октября прокуратура Томской области сообщила о нападении местного жителя на полицейского. Мужчина решил сесть в тюрьму, чтобы обеспечить себя проживанием и питанием. Он пришел в дежурную часть полиции и со словами «капитан, ничего личного» дважды ударил по лицу сотрудника правоохранительных органов.