Сибиряк напал на полицейского ради попадания в тюрьму

Прокуратура города Северск в Томской области направила в суд уголовное дело о причинении телесных повреждений сотруднику полиции. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

26-летний житель города, не имеющий постоянного источника доходов, захотел очутиться в местах лишения свободы с целью обеспечить себе надлежащие условия проживания и питания. 27 июня он и пришел в дежурную часть полиции. Навстречу ему вышел сотрудник полиции в форменном обмундировании, мужчина со словами «капитан, ничего личного» дважды ударил ему по лицу кулаком, а затем забежал на несколько ступенек вверх по лестнице и спрыгнул на него.

«В результате совершенного преступления у потерпевшего образовались рвано-ушибленные раны нижней губы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК России («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Мужчина был задержан и полностью признал вину. Несмотря на все стремления мужчины, его оставили под подпиской о невыезде.