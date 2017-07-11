Саратовец решил сесть в тюрьму для избавления от наркозависимости

Житель Саратова, имеющий 10 судимостей, объяснил совершение кражи из магазина желанием сесть в тюрьму, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Об этом во вторник, 11 июля, в пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили РИА Новости.

По данным управления, преступление было совершено вечером 10 июля в магазине на улице Чернышевского. Подозреваемый попытался вынести оттуда две неоплаченные бутылки виски общей стоимостью свыше 1,7 тысячи рублей, однако был задержан на месте; похищенное при этом изъяли.

«При доставлении в отдел полиции подозреваемый пояснил, что в последнее время пристрастился к употреблению синтетического наркотика под названием "соль". Чтобы избавиться от зависимости, он решил совершить кражу и сесть в тюрьму, для чего и пронес виски через кассу, не заплатив за товар», — отметили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Задержанный 36-летний мужчина ранее по одному разу был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу, а также восемь раз за грабежи. По факту хищения из магазина проводится проверка.

В сентябре прошлого года сообщалось, что житель американского штата Канзас ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму и избежать необходимости совместного проживания с женой. В итоге пожилого мужчину приговорили к домашнему аресту.