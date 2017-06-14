Ограбивший банк из-за ссоры с женой американец отделался домашним арестом

71-летнего американца Лоуренса Джона Риппла (Lawrence John Ripple), который ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму и не возвращаться домой к жене, приговорили к домашнему аресту. Об этом сообщает издание The Kansas City Star.

На суде пожилой мужчина признал свою вину и объяснил свои действия депрессией, начавшейся после операции на сердце, которую он перенес в 2015 году. Риппл заявил, что теперь ему прописали антидепрессанты, и он чувствует себя лучше. По его словам, тюремное заключение окажется наказанием не столько для него, сколько для жены.

И адвокат, и прокурор призвали судью проявить снисхождение к подсудимому. К просьбе присоединились вице-президент ограбленного банка и кассир, которому угрожал Риппл.

Судья приговорил пожилого мужчину к шестимесячному домашнему аресту и 50 часам обязательных работ. Кроме того, он назначил ему трехлетний испытательный срок. Также Рипплу придется возместить банку 227,27 доллара, потраченных на оплату труда отпущенных после ограбления сотрудников, и перечислить 100 долларов в фонд жертв преступлений.

Ограбление произошло в городе Канзас-Сити, штат Канзас, в сентябре 2016 года. Риппл заявил жене, что лучше будет сидеть в тюрьме, чем останется с ней дома. После этого он отправился в банк, расположенный по соседству с отделением полиции. Пожилой мужчина показал кассиру записку с надписью «У меня пистолет, давай деньги», получил 2294 долларов, сел и стал ждать ареста.

В 2015 году сообщалось, что в Венеции банк ограбил 64-летний мужчина, представившийся Робин Гудом.