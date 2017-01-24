Ограбивший банк из-за сварливой жены американец признал свою вину

Житель Канзаса, ограбивший банк, чтобы не возвращаться домой к сварливой супруге и спокойно посидеть в тюрьме, признал свою вину во время судебного заседания. Об этом во вторник, 24 января, сообщает The Kansas City Star.

Обвиняемому, 70-летнему Лоуренсу Рипплу, грозит до 20 лет тюремного заключения. Как следует из материалов дела, мужчина в сентябре 2016 года пришел в один из городских банков и передал кассиру записку, в которой требовал деньги и предупреждал, что у него с собой оружие.

Банковский работник дал Рипплу денег — тот взял около трех тысяч долларов, сел в лобби и принялся ждать охрану. Когда сотрудник безопасности финансового учреждения подошел к нему, грабитель заявил, что он тот самый человек, которого разыскивает полиция.

Следователи выяснили, что незадолго до ограбления Риппл написал жене, что предпочел бы тюремный срок возвращению домой. Издание отмечает, что на судебное заседание по делу о разбойном нападении мужчина пришел с супругой.