Новгородского водителя осудили на пять лет за «пьяный» наезд на инспектора ДПС

В Новгородской области 30-летнего жителя города Старая Русса Сергея Сыромятникова приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за наезд на инспектора ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Помимо лишения свободы, водитель получил дополнительное наказание: после отбытия срока Сыромятников на три года лишен права управления автотранспортом. Водителя признали виновным по двум статьям УК РФ: части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 264.1 («Управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии алкогольного опьянения»).

Как следует из материалов уголовного дела, 28 февраля 2016 года сотрудники полиции города Старая Русса получили информацию об автомобиле Subaru Forester, которым управляет пьяный водитель. На улице Александрова машина была замечена инспектором ДПС, который предпринял попытку его остановить — но водитель совершил наезд на офицера и с места происшествия скрылся.

Сотрудник ГИБДД с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. Как выяснилось после задержания, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и к тому моменту уже был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования. Более того, в это время Сыромятников являлся обвиняемым по уголовному делу об управлении автомобилем в состоянии опьянения: в 2015 году его дважды задерживали инспектора ГИБДД, и оба раза он был нетрезв.

По данным областной прокуратуры, уже после ДТП на улице Александрова, в марте 2016 года в рамках другого уголовного дела Сергей Сыромятников был осужден к 300 часам обязательных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда же решением суда он был лишен водительских прав на 2,5 года.