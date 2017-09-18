Сургутские гаишники задержали пьяного священника за рулем иномарки

Дорожно-патрульная служба Сургута задержала нетрезвого священника, ехавшего по городу за рулем иномарки. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает Ura.ru, ссылаясь на группу «К-информ» во «ВКонтакте», где размещено видео произошедшего.

Водитель представился иереем Дарием Иоанном. Отмечается, что он двигался по улице Крылова на кроссовере Nissan X-Trail и вилял из стороны в сторону, чем привлек внимание патрульных. Во время задержания мужчина сопротивлялся и ругался, поэтому инспекторам пришлось связать нарушителя ремнями и надеть на него наручники.

Издание также уточняет, что священник предложил решить вопрос деньгами, но получил отказ.

В сургутских правоохранительных органах РИА Новости подтвердили задержание. Источник агентства пояснил, что в руки полиции попал, вероятно, настоятель одного из городских храмов. Задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование. В Ханты-Мансийской митрополии и в окружном управлении МВД пока не комментируют произошедшее.

На сайте «Югра православная» есть данные об иерее Дарии Иоанне Константиновиче. По информации ресурса, священнику 38 лет и он является клириком в храме в честь великомученика Георгия Победоносца Сургута.