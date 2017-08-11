Священник обругал названную одной из самых красивых депутатов Челябинска

Депутат Челябинской городской думы Марина Карелина рассказала в Facebook, что ее на дороге обругал священник.

«Батюшка в рясе напротив управления культуры, парковался отпевать кого-то (...), жутко опаздывал. Обругал похлеще тетки базарной за то, что я медленно ехала по узкой улочке», — отметила она, указав, что инцидент произошел в пятницу, 11 августа.

По словам депутата, у священника был огромный крест, ехал он на автомобиле Volkswagen. «Джип бы ему черный. А я похихикала про себя. Классный сюр в пятницу. Многообразие мира в полной мере», — добавила Карелина.

Ura.ru называет ее одной из самых красивых депутатов челябинской думы. В апреле 2016-го агентство писало, что она сразила коллег, придя на заседание с глубоким декольте и в туфлях с золотыми каблуками.

Марина Карелина родилась в июле 1980 года в Краснодарском крае. Окончила МГУ имени Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление». Стала депутатом Челябинской гордумы в 2014 году, член партии «Единая Россия». Является директором управляющей компании «ПаркСити». Замужем за известным в Челябинске бизнесменом Александром Карелиным. Воспитывает двоих детей.

В 2016 году в Новосибирске произошел дорожный конфликт, в котором участвовал лишенный сана священнослужитель. Потасовка попала на видео. Запись, в частности, зафиксировала, как одетый в рясу мужчина бьет автомобилиста по лицу и обзывает его поганкой.