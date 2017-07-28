Самарского священника заподозрили в угоне оставленных у храма автомобилей

В Самаре полиция задержала священнослужителя, подозреваемого в угоне четырех автомобилей, которые были припаркованы на территории храма, где тот служил. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону в пятницу.

В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 150 УК РФ («Кража»).

Заявление в полицию о пропаже автомобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104 поступило от их владельца в конце мая. Он рассказал, что с 9 мая эти машины стояли на площадке у храма на Революционной улице в Самаре. В пресс-службе МВД отмечают, что это не православный храм. По данным «Яндекс-карт», на указанной улице в Самаре располагается католическая Троицкая церковь.

Полицейским удалось оперативно обнаружить детали пропавших машин, вскоре они вышли на след подозреваемого — служителя храма, которого потерпевший попросил присмотреть за автомобилями.

По данным следствия, священник отвез все четыре машины на эвакуаторе в пункты приема металлолома, сдал их и получил за них деньги, которые уже успел потратить.