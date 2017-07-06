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У молдавского священника украли в Москве планшет, крест и канистру спирта

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Машину настоятеля кишиневского храма обворовали в Москве. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам источника в правоохранительных органах, священнослужитель обратился в полицию накануне вечером. По его словам, из его автомобиля, припаркованного на проспекте Мира, украли рюкзак с вещами. В нем находилась часть облачения (подрясник, жилетка и пояс), серебряный крест с голубыми якорями на концах, планшет iPad, загранпаспорт, билет на самолет, канистра с пятью литрами спирта и наличные деньги.

Общую сумму ущерба оценили в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Кража»).

В конце мая в Орловской области разразился скандал после публикации местным изданием «Орловские новости» материала о том, что епископ Нектарий (в миру — Николай Селезнев) владеет автомобилем стоимостью шесть миллионов рублей. Представители Русской православной церкви сообщили, что это подарок от одного из агрохолдингов, а в самом факте нет «информационного повода», так как «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали».

Губернатор региона Вадим Потомский заступился за священника и заявил, что журналисты не имеют права осуждать его.

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