Очередной региональный скандал, в который угодила РПЦ, рискует стать национальным: к обсуждению подаренного епископу Ливенскому Нектарию Toyota Land Cruiser V8 подключились федеральные СМИ, местный губернатор и — заочно — высшее церковное руководство. «Лента.ру» поговорила с представителями церкви и местными журналистами, чтобы понять, что происходит.

Первыми об удачном обретении епископа Ливенского Орловской митрополии Нектария (Селезнева) сообщили 23 мая «Орловские новости»: внедорожник Toyota Land Cruiser V8 мощностью 288 лошадиных сил стоит около 6 миллионов рублей (на эти деньги в Орле можно купить три квартиры — прим. «Ленты.ру»).

Тему мгновенно подхватили федеральные СМИ и пользователи соцсетей. Широта души дарителя стала всеобщим достоянием.

Примечательно, что в Церкви факт подарка не отрицали и не видели в нем ничего предосудительного.

«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали», — рассказали в информационно-аналитическом отделе митрополии. Там заявили, что церковь в лице епископа получила внедорожник в дар от некоего агрохолдинга, и он, как «хозяйствующий субъект», имеет право распоряжаться им по своему усмотрению.

На YouTube-канале Breaking Mash опубликован разговор якобы самого Нектария с пранкерами, в котором он признается, что «средства на приобретение» этой машины ему подарил Павел Царев — генеральный директор агрохолдинга «Агрогард», производящего молоко, мясо крупного рогатого скота и продукцию растениеводства на 150 тысячах гектарах сельхозугодий.

Ни в холдинге, ни в епархии эту информацию не опровергли, но и комментировать ее «Ленте.ру» отказались.

Епископ Ливенский Нектарий Фото: livnyeparhia.com 1 /2

Епископ Нектарий, по некоторым данным, контролирует заметную часть финансовых потоков в Орловской митрополии. Уже около 30 лет он находится подле митрополита Антония: был его иподьяконом, елейником и секретарем, еще когда тот возглавлял Красноярскую митрополию, переехал в Орел вместе с ним в 2011 году, а уже в 2014 году получил свою епархию.

Письмо счастья

Не прошло и недели после публикации резонансной заметки, как в редакцию «Орловских новостей» пришло электронное письмо за подписью епископа Нектария, в котором содержались угрозы засудить издание по статье об оскорблении чувств верующих.

Главный редактор «Орловских новостей» Денис Волин поделился с «Лентой.ру» копией сообщения, пришедшего с почтового ящика nektaryi1974@gmail.com, со сканом письма от иерарха, датированного 29 мая. А уже на следующий день, 30 мая, когда текст письма стал достоянием широкой общественности, редакцию посетил адвокат Нектария, который убеждал коллектив, что епископ ничего такого не писал и, по словам епархиального секретаря отца Александра, не намерен устраивать никаких разбирательств.

Впрочем, слова адвоката не убедили руководство издания. «Говорить о том, что это фейк, никак нельзя. Письмо подготовлено на официальном епархиальном бланке, с официальной печатью, с личной подписью Нектария, — говорит Волин. — Никаких доказательств подложности этого документа, кроме слов отца Александра, у нас пока нет».

Далее события развивались по необычной для конфликтов церкви и общества траектории. Уже через несколько часов в подотчетной Нектарию епархии заявили, что его письмо «Орловским новостям» — подлог и провокация. По словам отца Александра, ни епархия, ни епископ Нектарий не имеют претензий к изданию. А про злополучный джип пояснили, что он используется не как роскошь, а как средство передвижения: добираться до паствы в удаленных уголках Орловской области по непроходимым провинциальным дорогам пастырю затруднительно.

Глава епархиального информационно-аналитического отдела Ливенской епархии диакон Юрий Шкуратюк в беседе с «Лентой.ру» не стал высказывать предположений о том, кто мог отправить это «подложное письмо»: «Искать крайних здесь не следует, концов здесь не найти. Это обычные информационные нападки на церковь. Нашли злободневную тему, раздули ее из ничего». По его словам, епархия не состоит ни с кем ни в каких конфликтах, и прямого выгодополучателя у такого подлога быть не может.

«Это абсолютная ложь, фотошоп и монтаж. Данная подпись у нас присутствует на совершенно другом документе», — заявил «Ленте.ру» секретарь Нектария отец Александр. Он тоже не имеет «ни малейшего понятия», кто мог бы совершить подобное.

Не исключено, однако, что письмо Нектария стало фейком именно в тот момент, когда история приобрела общественный резонанс. Источники «Орловских новостей» в орловской митрополии сообщили, что Нектарию настоятельно рекомендовали отказаться от этого письма.

Бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин назвал версию с подложным письмом странной. «За много лет работы в церкви и отслеживания в информационном поле того, что с ней происходит, я ни разу не встречал ничего подобного, — говорит он. — Не было такого, чтобы официальное письмо за подписью епископа ушло в какие-то светские структуры, а потом кто-то вдруг заявлял, что такого письма не существует, что это подлог и фотошоп. Поверить в это практически невозможно».

Импульсивные высказывания и решения представителей церкви, в том числе и высших иерархов, в последнее время не редкость, говорит Чапнин. «Думаю, это было такое же импульсивное решение, о котором пожалел сам епископ Нектарий. Или его помощники одумались и воззвали: "Владыка, что ты наделал?" Это удар не только по личной репутации епископа, но и по всей церкви», — считает церковный деятель. Особенно неестественным он видит употребление епархией слова «фейк» из интернет-новояза и заявление об отсутствии претензий к газете.

Чапнин не исключает, что это решение было принято в высших церковных кругах с учетом огромного, национального масштаба резонанса. По его мнению, мог иметь место приказ быстро замять историю, несмотря на возможные репутационные потери. «Самое главное сейчас — остановить волну. Любая публикация в СМИ, независимо от ее характера, будет работать против Нектария и против церкви», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Однако в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата поспешили заявить, что конфликт священника Орловской митрополии Нектария и издания «Орловские новости» не касается РПЦ в целом.

«Это дело епархиального уровня», — заявил зампред отдела Вахтанг Кипшидзе. По его словам, высшее управление РПЦ не будет разбираться в ситуации.

Дела орловские

Отдельным и одним из самых ярких эпизодов скандала стало высказывание орловского губернатора Вадима Потомского, под покровительством которого был открыт первый в истории памятник Ивану Грозному. Он заявил, что «Бог не фраер», а журналисты не имеют права критиковать Нектария. Все решит Божий суд.

Вадим Потомский Фото: Сергей Мокроусов / РИА Новости

«Губернатор наш — совершенно феноменальный человек и любитель сомнительной лексики (в декабре 2016-го он назвал всех журналистов «чепушилами» — прим. Ленты.ру). Мне кажется, на этой истории он просто хочет получить дополнительный сомнительный пиар и ничего больше», — комментирует Волин. При этом он подтвердил, что между Потомским и Антонием (а значит, и его протеже Нектарием) существуют определенные разногласия, связанные с тесной связью губернатора с духовником патриарха Кирилла, схиархимандритом Илией (Ноздревым), представителем церковного «центра», имеющего в Орле свои интересы. В частности, старец Илия является соучредителем строительства огромного «губернаторского храма» в Вятском Посаде.

«Думаю, выступление Потомского в поддержку Нектария — знак корпоративной солидарности власти [светской] и власти церковной, — считает Чапнин. — Но так, как выступил губернатор, лучше не выступать. Нравственную оценку происходящему в церкви могут давать все, кто считает это нужным, но в первую очередь такую оценку должна давать сама церковь». По его мнению, для епископа небогатой епархии автомобиль за шесть миллионов рублей — чрезмерная роскошь и вызов здравому смыслу, и весь скандал с письмом — попытка увести внимание от этой проблемы.

«Как гражданин Российской федерации, Нектарий не поражен в правах и может делать все что угодно. Но как епископ Русской православной церкви он не имеет морального права на такую роскошь», — резюмировал Чапнин.