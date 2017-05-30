Епископ счел оскорблением чувств верующих статью о подаренном Land Cruiser

Епископ Орловской митрополии Нектарий (Николай Селезнев) потребовал удалить с сайта «Орловских новостей» материал о подаренном ему внедорожнике Toyota Land Cruiser V8. Издание опубликовало текст его письма, в котором священник пригрозил привлечь журналистов к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

В своем послании Нектарий назвал статью в «Орловских новостях» лживой и оскорбительной, а сам сайт — безнравственным. «Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ», — написал он.

По словам епископа, он готов дать возможность изданию «все исправить», потому что «Иисус Христос призывал прощать врагов».

Ресурс уже готовит ответ Нектарию. В митрополии журналистам подтвердили, что внедорожник священнику подарил местный агрохолдинг, и он зарегистрирован на его имя.

«Орловские новости» опубликовали заметку об автомобиле епископа 23 мая. В ней сообщается, что машина стоимостью шесть миллионов рублей нужна владыке для посещения отдаленных деревень в любое время года и в любую погоду. «Никакого проявления стяжательства в этом нет», — заявил изданию руководитель информационно-аналитического отдела митрополии Евгений Борисов.