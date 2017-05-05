Сибирского священника обвинили в растлении юных прихожанок

В Томской области суд постановил заключить под стражу священника, обвиняемого в растлении двух девочек. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, настоятель храма в Асино (Томская область) «в течение длительного времени совершал развратные действия, вступал в половую связь с двумя несовершеннолетними прихожанками». Уголовное дело против него возбуждено по статьям «Развратные действия», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина вину не признал, но прокуратура сочла доказательства достаточными для поддержания государственного обвинения.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в надзорном ведомстве.