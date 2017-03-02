Подвергшаяся насилию со стороны священников ирландка раскритиковала курию

Жертва сексуального насилия со стороны священников ирландка Мэри Коллинз покинула учрежденную Папой Римским комиссию по расследованию педофилии среди духовенства. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает The Local.

По словам 70-летней женщины, несмотря на поддержку понтифика, работе комитета мешало руководство Ватикана. «Это напрямую связано с сопротивлением некоторых членов курии работать с комиссией», — посетовала она.

Материалы по теме И скрывали похоть свою... Католических иерархов Лос-Анджелеса наказали за покровительство педофилам

Как отмечает издание, Коллинз была последней из жертв в составе комиссии. Год назад ее покинул британец Питер Сандерс, также в детском возрасте подвергшийся насилию со стороны священников. Он также раскритиковал отсутствие взаимодействия между комитетом и руководством Ватикана.

«То, что в комиссии больше не осталось жертв сексуальных домогательств — настоящая катастрофа», — заявил он, отметив при этом, что решение, которое приняла Коллинз «печальное, но этого нельзя было избежать». По словам британца, комиссия после ее ухода потеряла авторитет.

Папа Римский Франциск после избрания в марте 2013 года объявил о начале решительной борьбы с педофилией. В апреле 2014-го он извинился за священников, которые совершали насилие над детьми, а через месяц и вовсе сравнил их действия с «сатанинской мессой», подчеркнув, что к подобным преступлениям будет применяться политика «нулевой терпимости».