В Австралии подсчитали жертв домогательств со стороны священников-педофилов

Более 1,1 тысячи свидетельств о сексуальных домогательствах по отношению к детям было получено англиканской церковью Австралии с 1980 по 2015 год. Об этом сообщает The Guardian.

Данные были обнародованы Королевской комиссией по расследованию случаев педофилии в пятницу, 17 февраля. По полученной информации, жертвами педофилов стали 1082 несовершеннолетних. Некоторые из них подвергались насилию неоднократно.

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Менее половины пострадавших получили денежную компенсацию, размер которой в среднем составил 67 тысяч долларов. Преступления совершались в 22 из 23 австралийских епархий. В преступлениях замешаны предположительно 285 церковнослужителей и 247 священников.

Генеральный секретарь синода Энн Хайвуд (Anne Hywood), выступившая с речью перед Королевской комиссией, принесла извинения жертвам сексуальных домогательств. Она заявила, что англиканская церковь больше заботится о своей репутации, чем о переживших насилие детях.

Ранее на слушаниях комиссии было установлено, что австралийские епархии разубеждают пострадавших сообщать о случаях домогательств, а также не принимают меры в отношении виновных.

