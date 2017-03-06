Индийские католические СМИ вступились за священника-педофила

Католические СМИ Индии вступились за священника, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает India Today.

Как установило следствие, настоятель церкви Святого Себастьяна в городе Каннур, штат Керала, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. Отец Робин, он же Мэтью Вадакканчерил, неоднократно насиловал 15-летнюю девочку-прихожанку. После одного из половых актов она забеременела, после чего ее поместили в частную больницу. Когда она разрешилась от бремени, ребенка втайне от нее отдали в детский приют. Сам отец Робин бежал, но был пойман.

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За священника вступилась католическая пресса. Издание Sunday Shalom, выражая, как оно заявило, мнение местных католических иерархов, обрушилось с критикой на жертву изнасилования.

«Итак, девочке уже минуло 15 лет, — говорится в статье. — Я скажу тебе, как сказал бы своей дочери, — в произошедшем есть и твоя вина. Перед лицом Господа ты будешь отвечать первой. Дочь моя, почему ты забыла, кто такой священник? Он человек, имеющий человеческое тело и подверженный соблазнам и искушениям. Возможно, он на несколько секунд забыл о своем долге, но почему ты, дитя, приобщившись Святых Даров, не остановила и не поправила его?»

При этом отец Пол Телекат из Епископального совета обвинил в произошедшем потребительское отношение к жизни. По его словам, священник из Каннура пал жертвой медиа, которые пропагандируют потребительство и изображают женщину в виде товара, забывая о том, что она прежде всего человек. Священник призвал не забывать, что случай отца Робина является из ряда вон выходящим. Всего в Индии служат почти 20 тысяч католических священников, девять тысяч из них в Керале, и они ведут праведную жизнь.

Однако статья в Sunday Shalom уже вызвала возмущение в индийской прессе, которая обвинила христианское издание в том, что оно возлагает ответственность за произошедшее на жертву.